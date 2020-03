Norman Reedus parla del cambio di look di Daryl in The Walking Dead 10

Continuano le interviste a Norman Reedus di The Walking Dead: questa volta l'interprete di Daryl Dixon ha parlato di un avvenimento dell'undicesima puntata della stagione, in particolare riguardo il nuovo look del suo personaggio.

Come avete potuto vedere nell'ultimo episodio andato in onda, Daryl ha ricevuto un importante regalo da Judith: la figlia di Rick Grimes ha infatti disegnato sul celebre giubbotto del sopravvissuto un'ala, dopo che una serie di battaglie avevano cancellato completamente una delle due presenti nell'indumento. Norman Reedus, apparso in "Talking Dead", ha rivelato qualche retroscena su questa decisione: "Ho avuto io l'idea e quando l'ho spiegata alla showrunner Angela Kang anche lei era d'accordo. Anche Cailey mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto cosa vuoi che ci faccia? E io le ho risposto, ricorda che sei la figlia di Rick Grimes, lui era il mio migliore amico e stiamo per andare in battaglia".

Scopriamo anche che l'attore ha voluto fare un'importante precisazione: "Lei ha detto va bene! Al che le ho risposto, per favore non mettere brillantini". Nel frattempo la battaglia tra i Whisperer e gli abitanti di Alexandria e Hilltop continua, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore vi lasciamo con la nostra recensione della decima puntata di The Walking Dead 10.