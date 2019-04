Norman Reedus parla del suo futuro nello zombie serial The Walking Dead

Mentre il canale AMC ha da poco concluso la programmazione di una delle stagioni più chiacchierate nella storia dello show, una delle sue star principali, Norman Reedus (Daryl Dixon), ha recentemente parlato del suo futuro nel serial ai microfoni di Entertainment Tonight.

È innegabile come l’uscita di scena, perlomeno per quanto riguarda l’adattamento televisivo, di interpreti del calibro di Lauren Cohan (Maggie), Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Danai Gurira (Michonne) – quest’ultima dalla prossima stagione – abbia scombussolato le carte in tavola relative all’economia della storia e agli equilibri che si erano consolidati da diverso tempo in The Walking Dead.

A proposito di quello che sarà il futuro di Norman Reedus, il quale ad oggi, assieme alla collega Melissa McBride (Carol), rappresenta uno degli attori storici della serie, ecco quali sono state le sue parole nel corso di una intervista rilasciata ad Entertainment Tonight:

“Non voglio andare da nessuna parte. Raderei a suolo l’intero studio se si sbarazzassero di me. Ho sempre detto che volevo andarmene verso il tramonto con un cane, ma adesso un mucchio di persone lo stanno facendo, per cui non saprei. Non so in che modo vorrei morire. Non vorrei mai uscire di scena, perciò non voglio dire in che modo. Non voglio fornire idee a qualcuno”.

Voi sareste disposti a vedere andar via anche il personaggio interpretato da Daryl? Scrivetecelo nei commenti e non dimenticare di leggere il nostro commento sulla nona stagione di The Walking Dead.