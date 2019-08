Norman Reedus prega una star di The Walking Dead di non lasciare la serie

Tempo di grossi cambiamenti per The Walking Dead: molti personaggi storici hanno già abbandonato la serie in maniera più o meno cruenta nel corso degli anni, ma gli addii dolorosi sembrano non finire mai e la decima stagione si preannuncia, da questo punto di vista, davvero difficile da digerire.

La scomparsa di Rick Grimes è già stata un duro colpo per tutti i fan di The Walking Dead, che possono però almeno nutrire la speranza di rivedere per un'ultima volta il nostro eroe nella serie, oltre che aggrapparsi alla certezza di poterlo salutare a dovere con il film in uscita a lui dedicato.

Gli addii che si consumeranno durante la prossima stagione della serie AMC coinvolgono però anche un altro dei personaggi più amati dagli spettatori: la Michonne interpretata da Danai Gurira. Una scomparsa destinata a lacerare i cuori non soltanto dei fan, ma anche degli attori protagonisti come Norman Reedus, che al Comic-Con ha rivelato di aver praticamente scongiurato la collega di non abbandonare la serie.

"L'ho pregata di restare sin da quando abbiamo cominciato a girare questa stagione. Lei è un personaggio così forte, oltre che una ragazza così gentile, è davvero divertente lavorare con lei, è sempre sul pezzo. Per una scena brevissima si presenta sul set con un quaderno pieno di appunti. Averla attorno è davvero bello. Mi mancherà tanto quanto mi manca Rick, ad essere onesto" ha raccontato l'interprete di Daryl.

Qualcuno, intanto, sta cercando di metabolizzare i tanti addii immaginando un portale in stile Doctor Strange che riporti indietro tutti i personaggi scomparsi nel corso degli anni. Speranze di un inaspettato crossover? Chi lo sa!