Norman Reedus promette nuove dinamiche tra Daryl e Carol in TWD 10

La decima stagione di The Walking Dead sarà un punto di flesso nella vita di molti personaggi: tra addii di rilievo e cambiamenti importanti le esistenze di tutti saranno inevitabilmente sconvolte e, ovviamente, c'è anche una guerra da combattere contro i Sussurratori sempre più agguerriti.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto tra Daryl e Carol: i due, che da anni sono tra i personaggi più amati dai fan della serie, si sono finalmente riuniti e secondo l'attore Norman Reedus il loro rapporto subirà una svolta decisiva nel corso di questa stagione.

"Vedrete sicuramente delle dinamiche diverse nel rapporto tra Carol e Daryl quest'anno. Ci saranno un sacco di cose che faranno sì che entrambi i personaggi vadano in certe direzioni, è complicato. Potrete vedere quanto il rapporto tra i due personaggi sia stretto ma anche come ognuno dei due interagisca con l'altro in maniera diversa" ha raccontato l'attore.

Reedus non ha parlato solo del suo Daryl: alcuni giorni fa l'attore ha anche raccontato il commovente addio tributato dai colleghi a Danai Gurira durante l'ultimo giorno sul set. Per Michonne questa sarà infatti l'ultima stagione e, secondo quanto raccontato dalla produttrice Denise Huth, il suo addio non sarà tra i più facili da gestire.