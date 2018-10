Norman Reedus ha provato a convincere Andrew Lincoln a non abbandonare The Walking Dead!

Nella nona stagione di The Walking Dead assisteremo a più di un addio. Lauren Cohan, l'attrice che interpreta Maggie Rhee, lascerà la serie. Assieme a lei anche Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, abbandonerà lo show. Norman Reedus (Daryl Dixon) ha provato in tutti i modi a convincerlo a non andarsene.

Queste le parole dell'attore riportate da Comicbook: "Andrew mi ha rivelato la sua decisione di dire addio a The Walking Dead con grande anticipo, ovviamente, e io ci ho messo del mio per provare a fargli cambiare idea. Le ho tentate tutte, davvero. Gli ho detto:'Trasferisciti a New York! Io abito a New York, dista solo un'ora e mezza dal set!'. Non è servito a nulla, ma lo capisco, davvero. Ha due figli e vive a un milione di miglia di distanza da loro".



Il congedo di Andrew Lincoln dalla serie crea un vuoto di leadership nel gruppo dei sopravvissuti, Norman Reedus si è già espresso sull'argomento: non ci sarà un sostituto di Rick, non vedremo un nuovo leader. Al contrario, diversi personaggi prenderanno le redini della compagine quando sarà necessario. Reedus ha anche rivelato che la nuova stagione della serie sarà incentrata maggiormente sui personaggi femminili. Tante novità per The Walking Dead, che debutterà con la nona stagione il 7 ottobre negli Stati Uniti, su AMC.