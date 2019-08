Norman Reedus ricorda commosso via social il collega e amico Peter Fonda

A poche ore dalla scomparsa del mitico Peter Fonda, protagonista dell'immortale Easy Rider, il collega e amico Norman Reedus, start di The Walking Dead, ha voluto ricordare via social l'attore spentosi all'età di 79 anni, con il quale a quanto pare condivideva soprattutto la passione per il motociclismo.

Reedus ha così condiviso via Instagram qualche foto che lo ritrae in compagnia della storica icona di Hollywood, scrivendo: "Mi mancherai, amico. Eri uno dei grandi". Come ricorderete, Norman Reedus e Peter Fonda avevano collaborato insieme in The Boondock Saints 2, restando poi molto legati dopo l'esperienza lavorativa condivisa, come poi dimostrano anche le foto condivise dall'interprete di Daryl Dixon nella serie zombie della AMC.



Tra gli scatti, anche una partecipazione di Fonda al programma Ride di Reedus, serie di viaggi priva di sceneggiatura che segue l'attore in giro per il mondo con la sue adorate moto. Nell'episodio con Fonda, i due avevano viaggiato insieme attraverso le Florida Keys. Nella puntata in questione, Reedus diceva: "Volevo essere Peter Fonda in Easy Rider e in questi ultimi giorni ho ottenuto una cosa ancora migliore".



In un'intervista del 2016, sempre Reedus diceva su Fonda: "Ho un poster, a casa, della prima volta che l'ho incontrato, dove sopra alla sua firma c'è la frase 'cavalca forte o resta a casa'. Credo che quella frase sarà probabilmente sulla sua tomba, un giorno. Sembra essere stata scritta per lui".