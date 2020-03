Norman Reedus rivela uno spoiler sull'ultimo episodio di Michonne in The Walking Dead

Andrà in onda questa sera in America, sulla AMC, il tredicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato "What We Become", che come già spiegato e annunciato sarà l'ultimo della serie a vedere protagonista Danai Gurira nei panni di Michonne, che uscirà ufficialmente di scena entro poche ore.

Nell'episodio vedremo Michonne arrivare sull'Isola di Bloodsworth insieme a Virgil (Kevin Carroll), dopo che quest'ultimo aveva suggerito alla protagonista di avere un arsenale che poteva consegnargli contro la lotto con i Sussurratori di Alpha (Samantha Morton). Ora, parlando proprio dell'ultimo episodio di Michonne in una recente intervista con Pop Corn di Peter Travers, Norman Reedus ha parlato della sua ultima puntata.



"Com'è la storia di Michonne? Vediamo, come posso metterla senza fare alcuno spoiler... diciamo che la sua storia di evolve. E così evolve lei. Sta facendo tantissime cose, adesso vuole condurre una sua serie, ha questo accordo in divenire al momento. Ha tante cose che vuole fare". Reedus parla di Americana di HBO Max e di una sottoscrizione dell'attrice con ABC per sviluppare serie in esclusiva.



The Walking Dead 10x13 andrà in onda su AMC questa sera. Domani arriverà su Fox.