Norman Reedus scherza sul ruolo di Daryl nella decima stagione di The Walking Dead

Nuove relazioni e rinnovata leadership per il personaggio di Daryl in questa decima stagione di The Walking Dead. Una modifica sostanziale per Daryl, che dopo l'introduzione di Negan è stato messo un po' da parte e ora è pronto ritrovare un po' di linfa, come promesso dalla showrunner Angela Kang. Norman Reedus ne ha parlato a Comicbook.

"Abbiamo fatto la nona stagione ed è stata una grande stagione. Io mi sento Norman con il resto del cast, Daryl ha portato un po' il peso dei fantasmi di quelle persone che gli hanno insegnato un po' di cose. Da Hershel, da Rick. Lo stanno aiutando a prendere decisioni in questa stagione e io lo sento in quanto Norman" ha spiegato l'attore.



Dopo l'addio di Scott Wilson e Andrew Lincoln, Norman Reedus ha fornito nuova ispirazione, con la sua performance da Daryl ma anche come leader sul set:"Sento di voler fare un buon lavoro visto quanto hanno lavorato duramente quei ragazzi. E hanno fissato delle regole".

Nei prossimi episodi i rapporti tra Daryl e Carol verrà approfondito ulteriormente mentre verrà introdotta una nuova dinamica con Connie. Nel frattempo Daryl sta imparando a comunicare con la lingua dei segni.

"Penso che sia fantastico vedere Daryl che cerca d'imparare cose nuove e imparare a comunicare. Entrambi questi personaggi potrebbero aiutarci e quindi comunichiamo. Sono tutte attrici molto brave".

Anche Cailey Fleming ha espresso grande entusiasmo per la decima stagione di The Walking Dead e Jeffrey Dean Morgan ha dichiarato che non vorrebbe mai vedere la fine dello show, perché 'siamo i numeri uno'.