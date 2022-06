Norman Reedus sullo spin-off di Daryl: 'Sarà completamente diverso da The Walking Dead'

Lo spin-off su Daryl si farà e nonostante tutte le difficoltà degli ultimi mesi, Norman Reedus è pronto a tornare nei panni del suo personaggio, ma l'attore è certo di volere qualcosa di completamente diverso per lui rispetto a quanto visto in The Walking Dead.

In una recente intervista Reedus ha parlato del suo futuro oltre la serie principale AMC e oltre ad aver anticipato alcuni ritorni nello spin-off su Daryl ha precisato che ci sarà una ventata di novità. Dopo ben undici stagioni e 12 anni trascorsi come arciere dell'apocalisse zombie AMC, Reedus dice che il suo spin-off di Walking Dead porterà Daryl in avventure completamente nuove:

"Se guardi indietro alla mia storia in The Walking Dead, ho sempre combattuto senza sosta, tutto ciò che ho sempre fatto è stato combattere, combattere, combattere; non mi capitano mai cose belle, sono costantemente sotto pressione. Se trovo qualcosa di bello, subito mi viene portato via. Sai, le persone sono divertenti, dicono: 'Non ho mai visto questo programma. Piangi in questo programma?' Sono tipo, cazzo...Tutto quello che faccio è piangere. Tutto quello che faccio è piangere, urlare e combattere. È tutto ciò che faccio. È estenuante".

Reedus ha continuato: "Quindi voglio solo vedere qualcosa di diverso. Automaticamente, la geografia sarà diversa. Le persone saranno diverse e immagino che non capirò di cosa diavolo stanno parlando la maggior parte delle persone [ride], perché non credo che il mio personaggio parli altre lingue. Voglio solo vedere qualcosa di diverso. Voglio che il tono sia diverso. Voglio che l'aspetto sia diverso".

