Norman Reedus, la star di The Walking Dead ferita durante le riprese: cosa è successo?

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia del ferimento di Norman Reedus nel corso delle riprese della stagione 11 di The Walking Dead. L'interprete di Daryl Dixon sembra aver essere stato vittima di un grave incidente durante la produzione dei nuovi episodi ma per il momento il diretto interessato non ha ancora detto nulla al riguardo.

Il ferimento di Norman Reedus è stato rivelato dalla pagina Instagram di Fandemic Tour che avrebbe dovuto ospitare l'attore in una delle sue convention. Per il momento non si conosce ancora la reale portata di questo incidente ma non dovrebbe essere nulla di grave visto che i canali social ufficiali di The Walking Dead non hanno riferito ancora alcunchè in merito.

"A causa di circostanze impreviste, Nick Carter ha dovuto rinunciare a causa di conflitti di programmazione mentre Norman Reedus non sarà alla convention a causa di un incidente avvenuto durante le riprese", afferma il post Instagram di Fandemic Tour. "Stiamo inviando tutti i nostri pensieri e la nostra energia positiva a Norman Reedus. Tutti nella nostra straordinaria comunità sanno quanto ama i suoi fan e quanto vorrebbe evitare loro grandi dispiaceri. Tuttavia, tutti noi vogliamo solo che faccia ciò che è meglio per la sua salute. Gli mandiamo tutti i nostri auguri e speriamo in una rapida guarigione".

A proposito di Norman Reedus, alcuni rumor sembrano presagire la morte di Daryl Dixon nel finale di The Walking Dead 11. Che il ferimento dell'attore sia avvenuto proprio nel corso delle riprese di una scena simile? Per scoprirlo, non ci resta che attendere!