Norman Reedus, la star di The Walking Dead lavora ad una nuova serie fantasy

La star di The Walking Dead, Norman Reedus, ha unito le forze con Jim Henson Company e i designer di The Dark Crystal per creare una nuova serie fantasy live action. Come riporta Variety, la serie per famiglie genererà 'un universo di creature completamente nuovo', creato da Wendy e Brian Froud.

I Froud sono sono stati i costumisti dei film Dark Crystal e Labyrinth e della serie Netflix, Dark Crystal - La resistenza.

Un nuovo progetto per l'attore in un periodo molto prolifico: nei mesi scorsi si è scritto del possibile coinvolgimento di Norman Reedus nel nuovo lavoro di Hideo Kojima dopo Death Stranding.

Nel frattempo un altro tassello si aggiunge: la nuova serie a cui lavora anche Reedus è senza titolo e in fase di sviluppo grazie a Henson TV, che di recente ha lavorato al reboot Fraggle Rock: ritorno alla grotta per Apple TV+.



"Norman Reedus, i Froud [che creeranno le creature dello show] e la Jim Henson Company che si uniscono per creare uno show è il mashup dei miei sogni" ha dichiarato Halle Stanford, presidentessa di Henson TV "Norman è un artista e quando gli ho proposto di creare insieme una serie con i Froud che esplori il suo amore per le creature magiche era così entusiasta".



La risposta di Norman Reedus non si è fatta attendere:"Entusiasta è un eufemismo. Sono maestri nella costruzione di mondi fantasy. Voglio dire, uno show su goblin, troll e creature ultraterrene? Non c'è nessuno nell'universo più adatto di Henson Company".

Stanford ha dichiarato che l'azienda sta cercando di espandersi in prime serate dedicate alla famiglia nel genere fantasy e fantascienza, descrivendo il genere con il termine 'hope punk'.



Di recente i fan hanno sperato che Norman Reedus possa diventare Ghost Rider in un film, e anche l'attore ha contribuito ad alimentare quest'ipotesi.