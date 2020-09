Norman Reedus, la star di The Walking Dead prenderà parte ad una nuova serie tv

Una nuova serie a fumetti sta per approdare in tv e vedrà il coinvolgimento di una della star più famose di The Walking Dead. Stiamo parlando di Norman Reedus, l'iconico volto di Daryl, che dovrebbe partecipare a questo progetto sia in veste di produttore che di attore.

Stiamo parlando di Undone By Blood, scritta da Zac Thompson e Lonnie Nadler e disegnata da Sami Kivela. Si tratta di una storia piuttosto western ambientata negli anni '70, dove il protagonista cerca vendetta per la sua famiglia brutalmente uccisa.

"Undone by Blood è nato da un luogo di pura passione, dall'amore per i western, per me e per l'intero team creativo. All'inizio, il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia che si aggiungesse al genere decostruendo i suoi temi e di creare il miglior fumetto possibile. Alla nostra prima discussione con Norman e il suo team a Bigbaldhead, era chiaro che la loro passione per il progetto corrispondeva alla nostra. Hanno compreso completamente le sfumature, il mondo e i personaggi. Quella rara autenticità che abbiamo cercato di ricreare li ha conquistati" ha detto Nadler.

"Lavorare con Norman e il team di Bigbaldhead per portare Undone by Blood in televisione è seriamente un sogno che si avvera", ha detto Thompson. "Dal primo giorno è stato chiaro che eravamo tutti attratti dalla storia per le stesse ragioni. Il genere western getta una lunga ombra sull'industria cinematografica americana ed è così eccitante creare uno spettacolo che esplori l'impatto di quell'eredità rendendogli omaggio".

Insomma una volta concluse le riprese dell'undicesima ed ultima stagione di The Waling Dead, Norman Reedus avrà molto su cui lavorare. Il suo Daryl riuscirà a trovare un'anima gemella negli episodi finali o bisognerà attendere il suo spin-off? Per scoprirlo non ci resta che attendere.