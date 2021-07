Norman Reedus, la star di The Walking Dead vorrebbe interpretare Ghost Rider

I fan di Norman Reedus sapranno che l’attore è un grande appassionato di motociclette e ha sempre cullato il sogno di interpretare il focoso supereroe Marvel Ghost Rider, sogno che spera ancora di realizzare.

In vista dell'undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead, in cui Reedus tornerà nei panni del sopravvissuto all'apocalisse zombie Daryl Dixon, l'attore intervistato da Brandon Davis di ComicBook ha detto che sarebbe "così divertente" interpretare il temerario demone Johnny Blaze nel Marvel Cinematic Universe:



"Il sogno di interpretare Ghost Rider è in corso da anni", ha detto Reedus prima del panel del Comic-Con at Home di The Walking Dead.



Potenzialmente riunirsi con l'ex co-protagonista di The Walking Dead, Jon Bernthal, che ha interpretato Frank Castle nella serie televisiva Marvel Daredevil e The Punisher, sarebbe "così divertente", ha detto Reedus.



"Sarebbe fantastico. Quindi, non lo so, chiama qualcuno, fallo accadere. Voglio farlo. Voglio un teschio di fuoco. Voglio che la mia faccia si trasformi in un teschio di fuoco con una catena intorno. Sarebbe fantastico. Ho 12 motociclette. Ne sceglierei solo una."



Oltre ad essere un sogno per l’attore, Reedus è anche la scelta più che popolare tra i fan per interpretare una versione reboot del personaggio portato in vita per la prima volta da Nicolas Cage in Ghost Rider del 2007 e Ghost Rider: Spirit of Vengeance del 2011.



Altri attori di The Walking Dead che hanno fatto il salto dall’apocalisse zombie al MCU includono il fratello maggiore sullo schermo di Reedus, Michael Rooker (Yondu in Guardiani della Galassia), Danai Gurira (Generale Okoye in Black Panther e il franchise di Avengers), Ross Marquand (Red Skull in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame), Cailey Fleming (Young Sylvie in Loki) e Lauren Ridloff (Makkari nel prossimo Eternals).



Vi piacerebbe vedere Reedus nel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti e date un'occhiata al trailer della stagione undici di The Walking Dead!