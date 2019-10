Norman Reedus teme le conseguenze di una possibile svolta per Daryl

Norman Reedus, che interpreta Daryl in The Walking Dead, è preoccupato per la sorte del suo personaggio nella decima stagione della serie zombie, di cui è appena andato in onda il primo episodio. Quando le cose sembrano mettersi bene, ha detto a Entertainment Weekly, sono destinate a peggiorare in breve tempo.

Reedus si riferisce a una possibile svolta sentimentale, dal momento che il legame tra Daryl e Connie (Lauren Ridloff) sembra farsi sempre più promettente. La showrunner Angela Kang aveva detto che il rapporto tra i due si sarebbe fatto sempre più intenso nella stagione 10, e anche il regista Greg Nicotero afferma che "c'è sicuramente qualcosa tra di loro". Ma come vivrebbe Reedus una eventuale svolta romantica?

"Una volta che lo fai, è fatto per sempre" ha detto. "Quindi voglio stare molto attento nel farlo e credo che anche Angela lo voglia. Ma è The Walking Dead, non appena inizia a succedere qualcosa di buono, tutto peggiora. Capisci cosa voglio dire? Non voglio essere troppo felice, o potrei farmi molto male."

Daryl, intanto, ammira e rispetta sempre di più Connie, al punto da aver iniziato a imparare anche la lingua dei segni. "Penso che abbia sicuramente iniziato a vederla come una sua pari" ha continuato Norman Reedus. "Voglio dire, lei può prendersi cura di se stessa. È sicuramente intelligente. Ci sono momenti in cui, diciamo, Daryl dice: Io vado a sinistra, e lei fa: Vengo con te. E lui dice, No, non lo farai, e lei: Prova a fermarmi allora. Penso che ammiri questo di lei. Penso che tra loro ci sia un legame autentico, e molto rispetto."

Norman Reedus, come ha dichiarato tempo fa a Comicbook, si augura di restare in The Walking Dead fino alla fine. "Ci ho messo così tanto impegno, andarmene ora sarebbe da codardo. La mia famiglia è qui, mi piace la mia vita qui."

La decima stagione di The Walking Dead è iniziata con un omaggio a La Cosa di John Carpenter.