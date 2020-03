Norman Reedus di The Walking Dead rivela di cosa ha veramente paura

Dopo aver visto il promo della prossima puntata di The Walking Dead, serie TV prodotta da AMC, vi segnaliamo questa intervista all'interprete di Daryl Dixon, in cui l'attore parla di una sua particolare paura.

Norman Reedus ha partecipato ad una puntata del programma televisivo "The Late Late Show with James Corden", in cui ha presentato il suo show "Ride With Norman Reedus", in cui è possibile assistere ad un viaggio nel mondo delle moto dell'attore di The Walking Dead. Il presentatore James Corden ha così voluto chiedergli quali sono le sue paure, ricevendo questa particolare risposta: "Avevamo appena filmato un episodio, eravamo appena tornati dalla Nuova Zelanda, in particolare c'è una puntata che deve ancora andare in onda con Michael Rooker ed io. Siamo andati in giro con i pattini a rotelle ed ero terrorizzato. Facevo pena, era una scena patetica, è stata una di quelle cose in cui dopo cinque minuti ho detto spegnete tutto abbiamo finito".

Siamo sicuri che in pochi avrebbero mai pensato che la stella di The Walking Dead potesse aver paura di andare sui pattini. Nel frattempo la battaglia finale tra i Whisperer e i gruppi di Hilltop ed Alexandria è ormai alle porte, in attesa del prossimo episodio della serie che andrà in onda lunedì 16 marzo, vi segnaliamo la nostra recensione della puntata 11 di The Walking Dead 10.