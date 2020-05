NOS4A2: Ashleigh Cummmings è disposta a tutto nel nuovo violento trailer della stagione 2

La seconda stagione di NOS4A2 è in arrivo e, per preparare i fan della serie vampiresca alle nuove avventure, la AMC ha deciso di scaldare gli animi con un nuovo sanguinoso trailer interamente dedicato ad Ashleigh Cummmings. Continuate dopo il salto per scoprirlo!

Nel player in alto troverete la nuova anteprima della serie con protagonista Zachary Quinto che, com'è solito fare, non si è accontentato di ruoli banali: in NOS4A2 è infatti uno spietato vampiro che non si nutre di "comune" sangue umano, ma addirittura di anime.

Il suo piatto preferito? Ovviamente dei teneri ed innocenti bambini e stavolta, come si sul dire, punterà al più prelibato delle pietanze: la vendetta.

Charlie Manx (Quinto) è infatti a caccia del figlio di Vic McQueen (Cummings) sua mortale rivale con cui ha avuto non poche noie nella prima stagione. Ad otto anni di distanza dagli eventi dei precedenti capitoli le vite dei due protagonisti torneranno ad intrecciarsi in una caccia senza quartiere.

In calce troverete anche due poster che, grazie anche ad un interessante uso dei colori, anticipano un nuovo scontro in cui bene e male si troveranno ancora faccia a faccia.

Pochi giorni fa la AMC ha annunciato il posticipo della seconda stagione di NOS4A2 che però, non temete, arriverà prima di quanto crediate.

Per altre curiosità vi suggeriamo il teaser di NOS4A2 2 con protagonista Quinto e come sempre vi invitiamo a seguirci per scoprire insieme tutte le novità