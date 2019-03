NOS4A2: ecco a voi il nuovo teaser della serie horror con Zachary Quinto

È online il nuovo teaser trailer di NOS4A2, serie tv a tema horror tratta dal romanzo del figlio di Stephen King che arriverà quest'estate su AMC.

La primissima volta in cui abbiamo visto qualcosa di NOS4A2 è stato lo scorso mese, quando un teaser è andato in onda mentre veniva trasmessa la première di metà stagione di The Walking Dead. NOS4A2 sarà composta, nella prima stagione di messa in onda, da dieci episodi, ognuno dei quali durerà 60 minuti. Joe Hill - figlio dell'acclamato autore Stephen King, ha lavorato alla sceneggiatura ed è affiancato dal produttore esecutivo e showrunner Jami O'Brien.



Nel cast di NOS4A2 ci sono anche Olafur Darri Olafsson nei panni di Bing Partridge, Virginia Kull che interpreta Linda McQueen, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Chris McQueen e Jahkara Smith nei panni di Maggie Leigh. Hill disse tempo fa di questa serie:



"Non potrei essere più entusiasta dell'adattamento di NOS4A2. So che è in buone mani con lo showrunner Jami O’Brien: le sue sceneggiature sono perfettamente strutturate e mostrano il talento dell'autore, che ha un tocco perfetto in grado di regalare agli spettatori la suspense che in questi casi è fondamentale."



Il teaser, diffuso via social, ci mostra una ragazzina alla quale viene detto (presumibilmente dal personaggio di Zachary Quinto), che nessuno dovrà dirle mai chi deve essere, è lei a dover decidere per sé stessa...



Nobody can stop you from being someone in this world. #NOS4A2"



