NOS4A2: guardate il primo terrificante trailer della nuova serie horror

Dopo il teaser do NOS4A2 arrivato online qualche giorno fa, il network AMC ha finalmente mostrato la sua nuova serie horror con un full trailer ufficiale, che come al solito potete visionare in calce all'articolo.

Nel filmato ci vengono mostrati tutti i protagonisti dalle vicenda, a cominciare dal vampiro Charlie Manx, interpretato da Zachary Quinto: rapitore e assassino di bambini, il mostro si nutre delle anime dei piccoli per poi lasciarne i cadaveri in Christmasland, la versione malata di un villaggio natalizio da lui ideata e nella quale è sempre Natale.

Il suo modus operandi verrà scoperto da Victoria McQueen (interpretata dall'esordiente Ashleigh Cummings), una ragazza che ha il dono di riuscire a trovare le cose: quando attraversa il vecchio potente dietro casa sua, finisce con lo sbucare sempre nel posto dove deve arrivare.

La serie televisiva è ispirata all'omonimo romanzo di Joe Hill, figlio di Stephen King: come vi abbiamo riportato in un precedente articolo, NOS4A2 è collegata a Locke & Key, altra serie tratta da un'opera di Hill che però sarà prodotta e distribuita da Netflix.

Oltre a Quinto e alla giovane Cumming, nella serie televisiva compariranno anche Olafur Darri Olafsson nei panni di Bing Patridge, Ebon Moss-Bachrach in quelli di Chris McQueen e Virginia Kull nei panni di Linda McQueen. La prima stagione di NOS4A2 sarà composta da 10 episodi dalla durata di un'ora e debutterà quest'estate su AMC, a partire dal 2 giugno.