NOS4A2 posticipato: la AMC annuncia nuovi episodi per Creepshow

Contrariamente ad altre emittenti, i ritardi in casa AMC non sono dovuti alla recente crisi, ma all'aggiunta di nuovi episodi alla prima stagione di Creepshow, tra le sue serie più attese. La seconda stagione di NOS4A2 sarà quindi posticipata, ma per sentire i brividi lungo la schiena non dovranno aspettare tanto.

Nei nuovi capitoli di NOS4A2 ritroveremo il cast titolare formato da Zachary Quinto e Ashleigh Cummings e, sebbene le vicende saranno ambientai ben 8 anni dopo quelle della precedente stagione, il rancore tra i due sarà tutt'altro che dimenticato.

Nei nuovi episodi di NOS4A2 vedremo Charlie Manx (Quinto) dare la caccia al figlio di Vic McQueen (Cummings) per vendicarsi dei tori subiti. Al loro fianco anche Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon e Ashley Romans. Precedentemente fissato per i primi giorni di giugno, adesso NOS4A2 arriverà solo il 21 giugno.

Altra serie molto attesa è Creepshow, definita "un brillante omaggio al film horror originale" e che porterà sul set un cast stellare: David Arquette (Scream), Adrienne Barbeau, Tobin Bell (Saw), Big Boi, Jeffrey Combs (Star Trek), Kid Cudi, Bruce Davison (X-Men), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Dana Gould (Stan Against Evil), Tricia Helfer (Battlestar Galactica) e DJ Qualls (Supernatural) daranno vita ad alcuni dei più celebri racconti di Stephen King, Joe Hill e Joe Lansdale, maestri del genere horror.

Fortunatamente, potremo gustarli a partire dal prossimo 4 maggio: per sapere di più vi rimandiamo alla collezione di citazioni che troveremo in Creepshow