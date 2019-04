NOS4A2: pubblicate un nuovo teaser e le sinossi dei primi episodi

In attesa della premiere prevista su Amazon Prime Video dal prossimo 7 giugno, AMC ha pubblicato un nuovo teaser promozionale e le sinossi dei primi episodi di NOS4A2, la serie horror tratta dall'omonimo romanzo di Joe Hill.

L'episodio 1 sarà intitolato "The Shorter Way", e vedrà Vic McQueen, la giovane protagonista della serie, scoprire le sue abilità soprannaturali, che le consentono, una volta attraversato un particolare ponte, di arrivare direttamente nel luogo che vuole raggiungere; nel frattempo il vampiro immortale Charlie Manx usa le sue per attirare un bambino nella misteriosa Rolls Royce Wraith del 1938.

L'episodio 2 sarà invece intitolato "The Graveyard of What Might Be", e racconterà dell'incontro tra Vic e Maggie, una medium con più domande che risposte. Charlie Manx visita Haverhill per cercare The Shorter Way e scopre che il bidello della scuola di Vic, Bing, è più che desideroso di aiutare.

Proseguendo, l'episodio 3 sarà intitolato "The Gas Mask Man", con Vic che si sforza di vivere una vita normale nonostante l'avvertimento di Maggie. Charlie Manx mette Bing Partridge al lavoro. Infine l'episodio 4, dal titolo "The House of Sleep", racconta della ricerca dei Wraith da parte di Vic, mentre un corpo affiora a Haverhill.

In calce all'articolo potete visionare il teaser, che mostra degli inquietanti pupazzi di neve fluttuanti: chi ha letto il romanzo originale, sa già che il vampiro antagonista della storia vive in un magico parco dei divertimenti chiamato Christmasland, dove è sempre Natale, e dove seppellisce nella neve i cadaveri dei bambini di cui si nutre.



In attesa della premiere, gustatevi il trailer ufficiale di NOS4A2, rilasciato qualche giorno fa.