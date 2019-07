NOS4A2 è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, AMC ha approfittato del Comic-Con per annunciare l'arrivo di una seconda stagione di NOSA42, l'adattamento televisivo del romanzo horror di Joe Hill (il figlio di Stephen King) che vede come protagonista Zachary Quinto.

"Questa serie ultraterrena rende onore allo straordinario romanzo di Joe Hill grazie alla guida di Jami O' Brien e l'accattivante performance di Zachary Quinto, Ashleigh Cummings e tutto il resto del cast" ha dichiarato il presidente di AMC David Madden. "NOS4A2 ha conquistato gli spettatori fin dal suo debutto, e siamo pronti per tornare a trattare questa storia per una seconda stagione."

La serie racconta le vicende di Charlie Manx, un vampiro che si nutre delle anime dei bambini. Quando ha finito di nutrirsi, Manx lascia i resti dei bambini in un luogo immaginario all'interno della sua mente chiamato Christmasland, dove è sempre Natale la legge impedisce di essere infelici. Nella prima stagione una giovane donna di nome Vic McQueen scopre di possedere l'abilità soprannaturale di rintracciare Manx e, grazie ai suoi poteri, cercherà di sconfiggerlo per salvare le sue vittime. Per saperne di più vi rimandiamo al trailer ufficiale di NOS4A2.

Come rivelato in precedenza dallo showrunner, la prima stagione di NOS4A2 ha coperto solamente un terzo del romanzo di Hill: in futuro possiamo quindi aspettarci l'arrivo di una terza stagione conclusiva.

Leggete la nostra recensione di NOS4A2.