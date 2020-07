NOS4A2 da romanzo a serie TV: tutte le sfide della produzione con Zachary Quinto

La seconda stagione della vampiresca e tenebrosa NOS4A2 è entrata nel vivo dell'azione già nei primissimi episodi e, visto il successo sul piccolo schermo, è doveroso fare il confronto con il romanzo scritto da Joe Hill e la serializzazione con Zachary Quinto. A portarci dietro le quinte lo showrunner Jami O'Brien.

Il tecnico ha recentemente parlato ai microfoni di ComicBook, cui ha confidato le numerose sfide dell'unire i generi fantasy e fantascientifici con il dramma delle vicende e dei personaggi:

"È questo intreccio di generi, tanto nel romanzo quanto nella nostra serie, a renderla speciale. Mi ricordo che all'inizio alcuni dei nostri dirigenti della AMC rimasero perplessi dalla struttura dello show, preoccupandosi del continuo salto da dramma familiare a orrori soprannaturali. La loro preoccupazione era come e quando passare da una scena all'altra senza che al pubblico sembrasse di vedere due serie in una. 'Come fa lo show a contenere tutti questi elementi diversi e a mantenere la sua integrità?' mi chiedevano. La risposta, è arrivata prima a noi del team di scrittura e poi Kari Skogland, che ha diretto i primi due episodi e ha impostato il toni, le ambientazioni e lo stile cinematografico dello show. Ha abbracciato anche lei questa idea."

"Più che rendere la realtà sovrannaturale, abbiamo cercato di rendere tangibile il soprannaturale. Per esempio Vic ha il potere di evocare un ponte magico che l'aiuta a ritrovare le cose perdute. Quello che abbiamo deciso, basandoci anche sul romanzo, è che Vic non può usare questo ponte solo perché vuole andare, ad esempio, al centro commerciale. Ogni volta che ha intenzione di aprire quel ponte, deve essere perché ha un profondo bisogno emotivo di farlo. Quindi abbiamo cercato di raccontare i momenti chiave e i desideri dei personaggi con elementi e vincoli soprannaturali."

O'Brien ha poi continuato aprendo ad un possibile spin-off di NOS4A2, mentre il protagonista Quinto ha raccontato com'è essere il villain di NOS4A2. Per approfondire vi suggeriamo il trailer ufficiale della stagione 2 di NOS4A2.