NOS4A2, la serie di Joe Hill avrà uno spin-off? Ecco cosa ha detto lo showrunner

Nel 2019 su AMC ha debuttato la prima stagione della serie horror NOS4A2, basata sul romanzo di Joe Hill e creata da Jami O'Brien, che è riuscito a onorare il materiale originale e introdurre elementi nuovi per sorprendere anche i fan maggiormente legati all'opera di Hill. Un materiale molto ricco che potrebbe aver bisogno di uno spin-off.

Lo ha ammesso proprio lo showrunner della serie, Jami O'Brien:"Penso che Joe abbia creato un mondo davvero vasto nel suo romanzo. Ha accennato ad un mondo molto più grande del mondo di Charlie e Vic. Sebbene il romanzo riguardi Charlie e Vic, accenna anche ad altri potenti Creativi ed Inscape nel mondo che si estende al di fuori del romanzo. Ed inoltre amo lavorare allo show. Amo veramente il libro. Amo l'idea dei Creativi forti e (nuovi) Escape. Credo che ci sia un mondo in cui tutto ciò si possa esplicare. Dipende da quanto successo ha il nostro show e a cosa punti l'AMC per NOS4A2 ma io certamente ci starei" ha confessato O'Brien.



AMC ha dimostrato anche in passato un interesse ad espandere i mondi delle serie di maggior successo, da The Walking Dead a Breaking Bad, con Fear The Walking Dead e Better Call Saul. Tuttavia in quei casi gli spin-off sono nati dopo diverse stagioni di messa in onda della serie madre quindi probabilmente bisognerà attendere ancora qualche stagione di NOS4A2 prima di vedere un eventuale spin-off sul piccolo schermo.

In questo periodo Zachary Quinto ha parlato del suo ruolo all'interno di NOS4A2 mentre su Everyeye potete vedere il trailer della seconda stagione dello show basato sul romanzo di Joe Hill.