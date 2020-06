Nos4a2, la star Zachary Quinto parla del suo ruolo all'interno dello show

La seconda stagione di Nos4a2 sta tornando e dunque le creepy adventures di Vic McQueen ed il ghoul Charlie Manx possono continuare ad inquietare gli ignari bambini di tutte le età. In una recente intervista a Comicbook, la star Zachary Quinto ha parlato del dietro le quinte e come è riuscito a ricreare il personaggio dei libri di Joe Hill.

Chi ha seguito la prima stagione ha notato quanto accurato e strepitoso sia il trucco che ha indossato Zachary Quinto per buona parte della serie, quando interpretava un Charlie Manx debilitato e assetato di anime innocenti. Riguardo questa trasformazione fisica, l'attore rivela che ci sarà un'inversione di tendenza nella seconda stagione dello show: "[nella prima stagione] abbiamo visto Charlie passare da super vecchio a giovane, nella prossima avremo la trasformazione inversa proprio all'inizio".

Riguardo la storia, Zachary racconta che la showrunner Jami O'Brien ha fatto un ottimo lavoro per adattare la scrittura ad una serie tv, e la produzione ha ricevuto anche il supporto dell'autore del libro Joe Hill, che ha contribuito a rendere unica la sceneggiatura dello show AMC.

Per quanto riguarda la struttura principale del personaggio interpretato da Zachary Quinto, l'attore rivela di aver studiato a fondo sia il libro "Nos4a2" che la graphic novel dedicata al rapporto tra Charlie e la sua vettura, "Wraith", per poter rendere al meglio il padrone di Christmasland: "Per me il libro, il racconto e la graphic novel sono stati le mie Bibbie per capire il personaggio di Charlie Manx e crearlo. E poi all'inizio del progetto, prima che iniziassimo a girare la Stagione 1, ho iniziato a prendermi del tempo insieme ad un collaboratore per lavorare sui movimenti e fare un lavoro vocale e fisico, e capire Manx nel suo contesto psicologico".

Date un'occhiata allo spaventoso trailer della seconda stagione di Nos4a2, che vedrà inquietanti risvolti anche per la co-protagonista Ashleigh Cummings alias la tostissima Vic McQueen, antagonista principale dell'immortale Charlie e pronta a tutto nel teaser di Nos4a2 2 dedicato a lei. Pronti a ripartire sulla Rolls Royce per Christmasland?