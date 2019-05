NOS4A2: svelato un nuovo promo della serie horror con Zachary Quinto

AMC ha diffuso in streaming un nuovo promo di NOS4A2, la nuova serie a tinte horror con protagonista Zachary Quinto e che sarà diffusa al di fuori degli Stati Uniti da Amazon Prime Video.

Nel filmato scopriamo di più i collegamenti tra la protagonista, interpretata dall'esordiente Ashleigh Cummings e il temibile villain di Quinto, il criminale Charle Manx e di un potere che minaccia l'esistenza stessa dell'umanità sulla Terra. Vic ha infatti il "dono" di trovare cose che si sono perse, come i bambini perduti, e questo fa di lei una "prescelta".

La serie è tratta dal romanzo di Joe Hill, che quindi rinnova il suo sodalizio con Amazon Prime Video dopo quello con l'apprezzata The Terror, di cui è in arrivo la seconda stagione. NOS4A2 è stata presentata già in anteprima all'evento Canneseries, andato in scena prima dell'inizio dell'attuale Festival di Cannes tra la fine dello scorso aprile e l'inizio di maggio, mentre la messa in onda americana è prevista per il prossimo 2 giugno. Su Amazon Prime Video sbarcherà invece il 7 giugno, con l'uscita degli episodi a cadenza settimanale.

NOS4A2 segue la storia di Victoria McQueen, la quale scoprirà infatti di aver il dono soprannaturale di scovare le cose che si sono perse, portandola a scontrarsi così con Charlie Manx (Zachary Quinto), anch'esso dotato di poteri soprannaturali e costretto a nutrirsi delle anime dei bambini. Una volta in forze, lascia ciò che resta dei corpi nel villaggio di Christmasland, sinistro luogo infernale creato dalla stessa immaginazione di Manx. Lì ogni giorno è Natale e la tristezza non è ammessa e Vic tenterà di salvare le anime ormai perdute e sconfiggere Charlie, in una lotta per la salvezza dell'umanità, tra le forze del bene e quelle del male.

Nel cast troveremo anche Ebon Moss-Bachrach, Darby Camp, Virginia Kull, Olafur Darri Olafsson, Karen Pittman e Rarmian Newton. Su queste pagine potete leggere le sinossi dei primi episodi di NOS4A2.