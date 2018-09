NOS4A2: Zachary Quinto e Ashleigh Cummings saranno coprotagonisti della nuova serie horror

AMC ha scelto l'attore e produttore Zachary Quinto (Star Trek, American Horror Story) e l'attrice emergente Ashleigh Cummings (I Goldfinch) come coprotagonisti della sua nuova serie horror, NOS4A2.

Lo spettacolo è tratto dall'omonimo romanzo di Joe Hill, incentrato su un vampiro di nome Charlie Manx che si nutre delle anime dei bambini. Quando Manx ha finito di nutrirsi lascia i resti dei bambini in un luogo immaginario all'interno della sua mente chiamato Christmasland, dove è sempre Natale ed è contro la legge essere infelice. Una giovane donna di nome Vic McQueen scopre di possedere l'abilità soprannaturale di rintracciare Manx, e grazie ai suoi poteri cercherà di sconfiggere l'entità malvagia e salvare le sue vittime.



Il produttore esecutivo e showrunner, Jami O'Brien, ha dichiarato: "Sono un grande fan del libro. Lavorare con un cast così straordinario su questo progetto mi rende molto felice."



Lo show è prodotto da AMC Studios in associazione con "Tornante Television". Il regista Kari Skogland (The Handmaid's Tale) dirigerà i primi due episodi della serie, mentre, il cast includerà: Olafur Darri Olafsson (Lady Dynamite) nei panni di Bing Partridge, Virginia Kull (The Looming Tower) sarà Linda McQueen, Ebon Moss-Bachrach (The Punisher) interpreterà Chris McQueen e Jahkara Smith come Maggie Leigh. La produzione di NOS4A2 è iniziata questa settimana a Rhode Island, ma i 10 episodi della durata di un'ora sono previsti per la premier nel 2019.