NOS4A2: Zachary Quinto rivela perché inizialmente ha rifiutato il ruolo

AMC ha recentemente annunciato che NOSA42, la serie horror tratta da Joe Hill che in Italia è distribuita da Prime Video, è stata rinnovata per una seconda stagione. In attesa di nuovi dettagli relativi soprattutto al periodo di uscita, la star dello show Zachary Quinto ha parlato del suo rifiuto iniziale per interpretare il vampiro Charlie Manx.

"Originariamente ho detto no, in realtà" ha detto Quinto durante un'intervista con Digital Spy. "Ho ricevuto l'offerta e avevo dei dubbi sulla natura dello show, su questa storia horror soprannaturale, anche se ho già interpretato il villain. Quindi la mia risposta era stata 'Non credo faccia per me'."

L'attore ha poi cambiato idea una volta letto "l'inaspettato e fresco" script della serie: "Sono rimasto davvero sorpreso. L'ho trovato davvero sorprendente e piacevole, e i personaggi erano tutti molto caratterizzati e complessi."

"Ho amato la loro energia, il loro spirito collaborativo" ha poi aggiunto Quinto parlando della showrunner Jami O'Brien e della regista Kari Skogland. "Ho amato ciò che avevano da dire riguardo allo show che volvevano realizzare. Ho amato il fatto che fossero donne, e che il tono della serie fosse gestito da donne di questo talento."

Infine, Quinto è rimasto affascinato dall'opportunità di trasformarsi anche fisicamente nell'affascinante villain dello show: "Più ci pensavo e più ne parlavo, e più ho capito che fosse un'occasione che mi sarei pentito di rifiutare."

Per ulteriori approfondimenti leggete la nostra recensione di NOS4A2.