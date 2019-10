NOSA42: Ashley Romans promossa a series regular per la seconda stagione

NOSA42, la serie horror con protagonista Zachary Quinto e adattamento dell'omonimo romanzo di di Joe Hill, è stata rinnovata da AMC per una seconda stagione . Nei nuovi episodi, Ashley Romans sarà promossa a regular series.

Nella prima stagione, l'attrice ha interpretato il ruolo di Tabitha, una giovane e appassionata detective che usa i propri istinti per provare a dare una spiegazione agli avvenimenti misteriosi e spaventosi che hanno colpito la cittadina. Romans è comparsa in tre dei dieci episodi andati in onda, ma dalla seconda stagione la sua presenza sarà decisamente più frequente. Ricordiamo che l'attrice ha lavorato anche a Shameless e I’m Dying Up Here.



NOSA42 si basa sul best seller del 2013 di Joe Hill (il figlio del re dell'orrore Stephen King), incentrato su Vic McQueen (Ashley Cummings), una giovane donna che scopre di avere l'abilità sovrannaturale di trovare le cose perdute, potere che la porterà a incrociare il proprio percorso con quello di Charlie Manx (Zachary Quinto), essere immortale che si ciba delle anime dei bambini, per poi lasciarne i resti a Christmasland, villaggio natalizio che fa parte della mente dell'uomo e in cui è vietato essere infelici. Vic cercherà di salvare le vittime, possibilmente senza impazzire o diventare lei stessa una vittima. La prima stagione ha coperto circa un terzo del romanzo, quindi c'è ancora tanto da scoprire.



Nei mesi scorsi è emerso che inizialmente Zachary Quinto aveva rifiutato NOSA42, prima di essere colpito in positivo dai copioni.