Nostalgia canaglia: anche La Tata sta per arrivare su Netflix?

La nostalgia tira, ormai lo sappiamo un po' tutti, e presto Netflix, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe nuovamente tentare di farci rivivere i gloriosi anni '90 inserendo le proprio catalogo una delle serie simbolo di quegli anni: parliamo di La Tata.

Come ricorderete, la serie è andata in onda negli Stati Uniti dal 1993 al 1999 ed aveva come protagonista Fran Drescher. Attualmente in Italia è disponibile sul catalogo di TimVision e su Amazon Prime, anche se solamente in lingua originale. Ha ricevuto 11 nomination agli Emmy vincendone peraltro anche uno per quanto riguarda però il lavoro sui costumi.

L'indiscrezione è stata lanciata dal magazine Io Donna, del Corriere della Sera, che sul proprio account Instagram ha diffuso un'immagine del telefilm scrivendo che da Febbraio arriveranno sulla celebre piattaforma streaming di Netflix tutte le stagioni della serie.

Per il momento da Netflix Italia non è arrivata né la conferma né la smentita, per cui a noi non resta che attendere l'eventuale annuncio ufficiale da parte della piattaforma. Voi nel frattempo, che ne pensate? Sareste contenti di rivedere la serie su Netflix?

Non è l'unica novità per quanto riguarda la serie, infine: in passato si era parlato di un revival de La Tata, che però al momento non sembra essere in programma. La Tata sta per diventare un musical di Broadway però. Tutte le informazioni a riguardo le trovate nella nostra news.