Notte sul pianeta Terra, su Netflix la nuova docuserie sulla natura

Sarà disponibile in streaming dal prossimo 29 gennaio Notte sul pianeta Terra, la nuova serie originale Netflix che mostrerà segreti e comportamenti della natura nelle ore notturne. La docuserie promette fin dal trailer immagini spettacolari e suggestive, sfruttando al massimo le nuove tecnologie.

Notte sul pianeta Terra è una serie documentaristica in sei episodi, e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui la piattaforma streaming è attiva. Nella versione, la voce narrante sarà quella dell'attrice Alessandra Mastronardi, vista recentemente nella serie tv I Medici.

Cinque dei sei episodi previsti svelano la sorprendente vita notturna della flora e della fauna di vari habitat, mostrando i sorprendenti espedienti di piante e animali per sopravvivere alla notte. Il sesto episodio, intitolato Dal tramonto all'alba, è invece dedicato alla fauna selvatica, esplorando il comportamento notturno di animali di tutto il mondo.

Oltre alla docuserie, Netflix rilascerà anche lo speciale Notte sul pianeta Terra: un salto nel buio, una sorta di backstage che approfondisce alcuni aspetti naturalistici mostrando anche alcuni segreti sulle tecnologie utilizzate dalla troupe per le riprese notturne.

Notte sul pianeta Terra è prodotta da Bill Markham, mentre i produttori esecutivi sono Martha Holmes e Tom Hugh-Jones.

