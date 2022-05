Nova: potrebbe essere sulla distruzione di Xandar la misteriosa serie MCU nello spazio!

Fra le tante serie in sviluppo presso il Marvel Cinematic Universe era spuntato un progetto untitled di cui si sapeva solo che sarebbe stato ambientato nello spazio. Ora un nuovo rumor associa quelle voci a una nuova serie su Nova, incentrata su un passaggio di chiavi di Nova Prime dopo la distruzione di Xandar in Infinity War.

Fra le numerosissime serie del Marvel Cinematic Universe in sviluppo, uno dei progetti più misteriosi (anche perché di recentissimo annuncio) era un untitled project MCU ambientato nello spazio. Non si sapeva praticamente nulla della serie in questione, tranne che – a sentire le voci di corridoio – non si sarebbe collegata a nessuno dei franchise principali ambientati nell’universo intergalattico Marvel, fra cui i Guardiani della Galassia e ora il Thor Love and Thunder sempre più vicino. Ora però, un nuovo rumor riportato da Murphy’s Multiverse – testata generalmente attendibile per quanto riguarda le produzioni MCU – potrebbe aver dato un nome, un volto e una trama al progetto.

Collegando i puntini infatti, non sembra così distante associare l’untitled alla nuova serie su Nova di cui parla Murphy’s Multiverse. Le prime voci intorno al progetto erano arrivate già a marzo, ma ora nuovi aggiornamenti arricchiscono decisamente i contorni della serie in sviluppo per mano di Sabir Pirzada, la stessa penna che ha lavorato alla sceneggiatura del recentissimo successo Moon Knight. Inizialmente diverse speculazioni erano nate intorno all’untitled, sostenendo che avrebbe visto come potenziale protagonista Human’s Rocket. Ora però, il nuovo protagonista potrebbe ricollegarsi molto più facilmente alla continuity del Marvel Cinematic Universe.

Dovrebbe trattarsi infatti di Richard Rider, un adolescente che per circostanze casuali finisce per ereditare i poteri e le responsabilità del Nova Prime dal suo predecessore Rhomann Dey, in seguito al crollo del pianeta Xandar. La distruzione del pianeta che custodiva la Gemma del Potere contenuta nell’Orb è legata ovviamente alla guerra avviata da Thanos per l’ottenimento delle Gemme dell’Infinito. Anche se non si assiste al genocidio in questione, vi si accenna in Avengers: Infinity War come conseguenza naturale dell’ottenimento della Gemma da parte di Thanos.

Come si ricorderà, molto di quanto detto viene introdotto principalmente nel primo, amatissimo capitolo dei Guardiani della Galassia, con Starlord che recupera l’Orb da Ronan l’Accusatore e lo affida alle cure del Nova Prime. Nel film in questione, il già citato Rhomann Dey era interpretato da John C. Reilly. Per ora non si sa molto altro del progetto, ma vi terremo ovviamente informati non appena ne sapremo di più. Voi siete curiosi di vedere cos’è successo a Xandar e alla sua popolazione? Ditecelo nei commenti!