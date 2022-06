Nova o Green Lantern? Per Miles Teller andrebbero bene entrambi: 'Adoro Marvel e DC'

Miles Teller nei panni di Nova o di Green Lantern? All'attore di Whiplash e Top Gun: Maverick andrebbero bene entrambi, d'altronde lui ama sia Marvel che DC.

Se vi siete imbattuti in uno di quei post sul web che vorrebbero Miles Teller in un nuovo cinecomic, magari come interprete di Nova nel MCU o di una Lanterna nel DCEU, sappiate che non siete gli unici. Tuttavia, l'ex interprete di Reed Richards nel flop diretto da Josh Trank dedicato ai Fantastici 4 dice di non saperne nulla.

"In realtà non ho sentito parlare di nessun tipo di movimenti in questo senso, ma sono sicuro che se si faranno più insistenti, arriveranno anche alle mie orecchie" ha raccontato l'attore ai microfoni di Comicbook, quando è stato sollevato l'argomento.

Tuttavia, Teller si direbbe più che propenso a far ritorno in quel mondo: "Ma sì, certamente sarei favorevole a una cosa del genere. Adoro la fanbase. Adoro Marvel e DC, e adoro quei film in qualità di spettatore. Sembra che abbiano preso questi personaggi sempre più sul serio nel corso del tempo, ed è un bene, perché i fan se lo meritano. Non c'è nulla di dozzinale in quei personaggi, e se l'opportunità per il progetto giusto dovesse capitarmi, sarei assolutamente aperto all'idea".

Al momento sarebbero in sviluppo due serie tv sui personaggi dei fumetti che abbiamo menzionato, con Nova probabilmente diretto su Disney+ e il già annunciato show su Green Lantern per HBO Max. Voi in quali di questi progetti vedreste meglio Miles Teller? Fateci sapere nei commenti.