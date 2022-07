Nova, Miles Teller è Richard Rider nella fan art sulla serie MCU

Una nuova fan art di Nova mostra come poterebbe presentarsi la star di Top Gun: Maverick, Miles Teller, se fosse scelto come protagonista nel ruolo di Richard Rider. Dopo anni in cui i fan hanno chiesto a Marvel di realizzare un progetto su Nova, ora i desideri stanno per essere esauditi, con Kevin Feige produttore esecutivo.

Ovviamente gil appassionati non sono rimasti con le mani in mano e hanno iniziato a proporre attori adatti, secondo loro, per il cast.

In una recente intervista Miles Teller ha espresso gradimento Marvel o DC, e non disdegnerebbe un ruolo in Nova.



Miles Teller non è estraneo ai supereroi, visto che ha recitato nel flop di Josh Trank, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, nel ruolo di Reed Richards.

Forse anche in relazione al brutto esito del film di Trank, l'occasione di rientrare in un progetto maggiormente strutturato come uno show MCU potrebbe ingolosirlo.



Voi cosa ne pensate? Vedreste bene Miles Teller nel ruolo di Richard Rider? L'attore è tra i protagonisti di Top Gun: Maverick, sequel del cult anni '80 con protagonista Tom Cruise.

Se non avete ancora visto il film di Joseph Kosinski recuperate la nostra recensione di Top Gun: Maverick, con Jennifer Connelly, Val Kilmer e Jon Hamm nel cast.

Per Miles Teller nel frattempo potrebbero aprirsi le porte del Marvel Cinematic Universe, anche se sull'argomento si attendono eventuali novità nelle prossime settimane.