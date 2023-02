Nova: il ritorno di Bob Iger fa slittare lo sviluppo del progetto?

Come ben sapete, con il ritorno di Bob Iger nel ruolo di CEO della Disney molti dei progetti futuri dell'azienda potrebbero subire dei rallentamenti, in particolari quelli appartenenti al Marvel Cinematic Universe. Sia chiaro, i film e gli show già annunciati non verranno cancellati, ma semplicemente verranno dilazionati nel tempo.

E secondo le ultime indiscrezioni a farne le spese sarà quasi sicuramente Nova. Ad oggi sappiamo ancora molto poco del progetto, che sembrava dovesse arrivare sotto forma di serie televisiva e che invece potrebbe trasformarsi in un film. Secondo un insider di The Hollywood Reporter: "Ci sarà un livello di maggiore rigore alla Marvel e in tutta l'azienda. I numeri ora contano e i costi saranno delineati e poi applicati".

"Dal mio ritorno, ho approfondito ogni aspetto del business dello streaming per determinare come ottenere sia più redditività che crescita", ha affermato recentemente Bob Iger. "E quindi, con questo obiettivo in mente, ci concentreremo ancora di più sui nostri marchi e franchising principali, che hanno costantemente prodotto rendimenti più elevati".

"Ci appoggeremo maggiormente ai nostri franchising, ai nostri franchise principali e ai nostri marchi", ha continuato il CEO. "Dobbiamo essere più bravi a curare anche la Disney, la Pixar, la Marvel e Star Wars. E, naturalmente, ridurre i costi di tutto ciò che realizziamo, perché mentre siamo estremamente orgogliosi di ciò portiamo sullo schermo, siamo arrivati a un punto in cui tutto è straordinariamente costoso. E noi vogliamo la qualità. Vogliamo la qualità sullo schermo, ma dobbiamo considerare quanto ci costano".

Per salutarvi vi lasciamo con la nostra recensione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, arrivato nelle sale italiane lo scorso 15 febbraio.