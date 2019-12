Novità nel cast di Falcon and The Winter Soldier: arrivano Desmond Chiam e Miki Ishikawa

Dopo aver scoperto che Falcon and The Winter Soldier sarà incentrato sul passaggio dello scudo di Captain America, sono giunte delle novità per quanto riguarda il cast della serie. Sembra infatti che Desmond Chiam e Miki Ishikawa ( The Terror: Infamy) si uniranno ad Anthony Mackie e Sebastian Stan .

La segnalazione viene da Deadline, anche se al momento la Disney non ha fatto commenti in merito.



Chiam ha lavorato alla serie ABC Reef Break e alla commedia sci-fi Now Apocalypse, andata in onda su Starz. In più, l'attore ha interpretato il generale Riga nella seconda stagione de Le Cronache di Shannara, trasmessa da Paramount Network. Segnaliamo infine la sua apparizioni in Magic Camp ed Empty By Desire.



Ishikawa, invece, ha vestito i panni di Amy Yoshida nella serie antologia targata AMC The Terror: Infamy, che includeva nel cast anche George Takei e Derek Mio. Tra i suoi altri lavori, segnaliamo

Yours, Mine & Ours, Sway Funny People e Zoey 101.

Non ci sono informazioni, però, sul ruolo che i due attori dovrebbero avere nello show Disney+.



Ricordiamo che in Falcon and The Winter Soldier, Mackie e Stan riprenderanno i loro ruoli nel Marvel Cinematic Universe, ossia Falcon (Sam Wilson) e The Winter Soldier (Bucky Barnes). Inoltre, tra i membri del cast che sono stati già annunciati, abbiamo Daniel Bruhl, Emily VanCamp e Wyatt Russell.



In questi giorni si è svolto il CCXP, il Comic Con brasiliano e per l'occasione sono state mostrate alcune nuove foto di Bucky e Sam.