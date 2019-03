Tutte le novità dai serial DC Swamp Thing e Young Justice, prima foto per Stargirl

Al WonderCon la DC Entertainment ha mostrato qualche novità dalle nuove serie televisive del DC Universe, che andranno ad affiancare Titans e Doom Patrol, attualmente già "in onda".

Se per la seconda stagione di Titans bisognerà attendere la fine dell'anno, è stata annunciata per questo 31 maggio la premiere di Swamp Thing, serial incentrato sull'iconico mostro della palude di casa DC.

Dopo i vari video dal set, al WonderCon è anche stato mostrato un piccolo teaser dalla serie, descritto come "dalle atmosfere decisamente horror". Nel breve filmato è stato possibile vedere una barca attaccata nella palude, una giovane Abby Arcane sul pavimento con il naso sanguinante, la maschera di Blue Devil e Swamp Thing in tutto il suo "splendore".

Annunciato per il 2 luglio, invece, il ritorno di Young Justice: Outsiders.

Infine la DC ha mostrato la prima foto ufficiale di Stargirl, di cui, recentemente, abbiamo scoperto tante nuove aggiunte al già nutrito cast. In questo scatto - che trovate qui sotto - vediamo la giovane attrice Brec Bassinger (School of Rock) nei panni della famosa supereroina. La serie, come confermato durante il panel al WonderCon, debutterà sul piccolo schermo soltanto nel 2020.