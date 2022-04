Now & Then: trailer, poster e data d'uscita per l'ambiziosa serie bilingue di Apple TV+!

Dopo il successo stratosferico ottenuto da Scissione sia in termini di ascolti che di critica, il servizio di streaming on demand Apple TV+ ha sfoggiato in queste ore un nuovo pezzo da novanta svelando trailer, poster e data d'uscita di Now & Then, un'ambiziosa nuova serie 'bilingue'.

La serie thriller di otto episodi farà il suo debutto con le prime tre puntate il 20 maggio su Apple TV+, con nuovi episodi settimanali ogni venerdì fino al 24 giugno: ambientata a Miami e girata sia in spagnolo che in inglese, la serie è interpretata da un cast eccezionale, tra cui le candidate all'Oscar Marina de Tavira e Rosie Perez, il vincitore del Premio Ariel José María Yazpik, la pluripremiata al Premio Goya Maribel Verdú, Manolo Cardona, la vincitrice del Premio Goya Soledad Villamil, il vincitore dell'Emmy Željko Ivanek e poi ancora Jorge López, Alicia Jaziz , Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte e Miranda de la Serna.

Now & Then è un thriller stratificato che esplora le differenze tra le aspirazioni giovanili e la realtà dell'età adulta, quando le vite di un gruppo di migliori amici del college cambiano per sempre dopo il tragico epilogo di un weekend celebrativo finito con la morte di uno di loro. Vent'anni dopo, i restanti cinque sono riuniti di nuovo, seppure con riluttanza, da una minaccia comune che mette a rischio i loro mondi apparentemente perfetti.

La serie si unisce alla rosa in continua espansione di Apple Originals, che include i nuovi arrivati Slow Horses, il thriller di spionaggio internazionale con protagonista il premio Oscar Gary Oldman, Pachinko, basata sull'acclamato bestseller, scritta e prodotta da Soo Hugh; e molto presto arriveranno anche Echo 3, un nuovo thriller d'azione ambientato tra il Sud America e gli Stati Uniti e scritto dal produttore e scrittore premio Oscar Mark Boa, e soprattutto nuove storie dal regista, scrittore, direttore della fotografia, montatore, produttore pluripremiato agli Oscar e ai BAFTA, Alfonso Cuarón, che attualmente ha un accordo generale di esclusiva per lo sviluppo di progetti televisivi per Apple TV+ attraverso la sua società di produzione Esperanto Filmoj.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, la serie tv di Alfonso Cuarón Disclaimer sarà girata anche in Italia. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dal mondo del piccolo schermo.