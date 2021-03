NOW TV diventa NOW: il servizio streaming di Sky cambia nome

Gli utenti di NOW TV, il servizio streaming di Sky, dovranno abituarsi a un leggero cambiamento nel nome, che da oggi diventa semplicemente NOW. Il rebranding, che coinvolge l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda, sarà annunciato anche da una campagna di comunicazione che partirà venerdì 19 marzo.

La nuova app è disponibile anche sui dispositivi Fire TV di Amazon. NOW continuerà a trasmettere film, serie tv, produzioni Sky Original ed eventi sportivi; il nuovo logo sarà caratterizzato da un'elegante gamma di colore verde e un'illuminazione grafica sulla O.

"NOW è sempre stata la casa dell'intrattenimento di qualità e l’evoluzione del nostro brand fa in modo che nessuno debba perdersi i suoi contenuti di intrattenimento preferiti" ha dichiarato Marina Storti, Managing Director di NOW UK. "Passando da NOW TV a NOW, sposiamo l’eccellente qualità del nostro intrattenimento con la semplicità assoluta. Questa immediatezza dà vita a una destinazione ideale, nonché a una comunità pronta ad accogliere tutti coloro che amano l’intrattenimento di qualità."

"Sono orgogliosa di poter svelare oggi la nostra nuova brand identity" ha aggiunto Claudia Avanzi, Managing Director di NOW Italia. "È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi."

