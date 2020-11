Nozze in vista per Valentino Rossi? Francesca Sofia Novello mostra l'anello

Questo è un periodo molto particolare per Valentino Rossi che dopo ben 12 anni ha dovuto dire addio alla sua Yamaha. Se però la vita lavorativa sembra essere povera di soddisfazioni, al contrario quella privata sembra procedere a gonfie vele.

I due sono ormai insieme da ben 4 anni e hanno avuto modo di conoscersi molto meglio nel corso della quarantena che hanno affrontato insieme. Questa esperienza deve aver rinforzato il rapporto al punto tale da spingere il campione della Moto Gp a fare il grande passo. Durante il weekend la modella ha mostrato in alcuni post sui social il suo solitario, facendo supporre a molti che Valentino Rossi abbia chiesto finalmente la sua mano.

Insomma la bella 27enne sembra aver fatto capitolare uno degli scapoli d'oro del Bel Paese. Negli anni molte sono state le fiamme Vip o meno che il campione ha avuto. Ricorderete certamente la relazione con Elisabetta Canalis che scaldò l'estate 2007. L'ex velina ora sembra molto felice negli Stati Uniti al fianco di suo marito e della sua piccola Skyler ma, spesso e volentieri continua a far parlare di se per i suoi scatti particolarmente osè. Nei mesi scorsi Elisabetta Canalis si è mostrata in lingerie mandando completamente in delirio i suoi follower.