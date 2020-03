Tutti i numeri di Disney+ nel nuovo trailer per il lancio italiano

Dopo il trailer del catalogo Disney+, arriva un nuovo video nel quale la nota azienda punta a stupirci con i suoi numeri.

Sono gli stessi personaggi a sottolineare con frasi ad effetto la forza del nuovo servizio, che può contare sull'ampiezza del catalogo Disney. Dopo la presentazione del Nick Fury di Samuel L.Jackson ci vengono quindi snocciolati i primi numeri, di fronte ai quali gli alieni verdi di Toy Story non possono che rimanere meravigliati; l'esaltazione di Thor, la fierezza di Kylo Ren e lo stupore di Buzz Lightyear ci accompagnano verso la conclusione, nella quale il Luke Skywalker di The Last Jedi ci saluta con aria di superiorità.

Disney+ potrà contare, come visto nel trailer, su di una sola app in grado di racchiudere 5 brand (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic), 25 produzioni originali esclusive, 100 premi vinti, 500 film, 5000 episodi di serie tv. Il prezzo è fissato a 6,99€ al mese.

Anche se al momento le produzioni Marvel sono in pausa a causa del Coronavirus, possiamo aspettarci che il catalogo vada a crescere nel corso dei prossimi anni e che Disney+ diventi il punto di riferimento per i fan dei brand sopracitati. Il servizio sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo 2020.