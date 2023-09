Tutti i numeri di One Piece: l'elenco dei record raggiunti dalla serie live-action Netflix

A seguito del rinnovo ufficiale di One Piece per una seconda stagione, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha voluto festeggiare il successo della prima stagione elencando tutti i numeri di One Piece.

Come annunciato ufficialmente dalla piattaforma di streaming on demand, ad oggi ONE PIECE è il titolo #1 a livello mondiale su Netflix con 37.8 milioni di visualizzazioni raggiunte in meno di due settimane dal debutto sul servizio. La serie ha anche raggiunto la Top 10 in 93 paesi, un record assoluto per una serie Netflix e un risultato migliore di Mercoledì e Stranger Things 4, e ha debuttato al primo posto in 46 paesi.

Inoltre, One Piece ha ottenuto il rating di Certified Fresh con un Audience Score del 96% su Rotten Tomatoes su oltre 10mila valutazioni effettuate, uno dei puntaggi più alti di sempre per le serie tv realizzate da Netflix. Il successo è senza pari anche sui social: Netflix ha infatti registrato più di 4 miliardi di ricerche per #onepiecenetflix solo su Tik Tok, e ad oggi la serie continua a generare conversazione e ad essere un trend globale su tutte le piattaforme social. I numeri degli attori del cast su Instagram sono saliti alle stelle, raggiungendo milioni di follower in più nelle ultime settimane.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti su One Piece.