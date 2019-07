Numero Uno e Deanna Troi di nuovo insieme per Star Trek: Picard!

Dopo aver solcato i ponti della USS Enterprise di The Next Generation per quindici anni tra serie tv e film, William Riker e Deanna Troi sono tornati a indossare le uniformi della Flotta Stellare per Star Trek: Picard, ma qualcosa sembra essere cambiato da quando si sono scambiati le fedi nuziali nell’ultima pellicola del loro ciclo, La nemesi.

Anno Terrestre 1987: la Serie Classica di Star Trek era stata bruscamente cancellata diciotto anni prima nonostante il successo di pubblico e critica, lasciando i fan orfani delle avventure di Kirk e soci. Certo, nel frattempo erano stati prodotti ventidue episodi della Serie Animata – ritenuta non canonica – e quattro film con l’equipaggio storico della USS Enterprise, ma chi avrebbe scommesso su una nuova Nave Ammiraglia capitanata addirittura da un ufficiale francese?

Contro ogni premessa, Star Trek: The Next Generation è ancora oggi una punta di diamante dell’incredibile affresco fantascientifico nato dalla fantasia di Gene Roddenberry e tornato recentemente alla ribalta con Discovery, la serie ai nastri di partenza per la sua terza stagione.

Tuttavia, con l’annuncio di Star Trek: Picard alla Star Trek Convention di Las Vegas del 2018 i riflettori si sono spostati sulla storia che avrebbe fatto da sfondo a questo seguito tanto atteso, poiché nulla era stato raccontato di Jean-Luc Picard, il Capitano più famoso della Flotta Stellare, dagli eventi del suo ultimo film datato 2002, La Nemesi.

In quell’occasione il cast di The Next Generation, giunto alla quarta prova cinematografica, sembrava chiudere definitivamente la propria era con tanti ricordi e qualche rammarico: il film non ottenne il successo sperato e certe trame secondarie rimasero irrisolte, ma a diciassette anni di distanza è giunto il momento per spolverare citazioni d’oro e provare a immaginare un futuro nuovo per questo canone fantascientifico.

Jonathan Frakes, interprete di William Riker in The Next Generation, ha infatti diretto due episodi di Star Trek: Picard e ha dichiarato di aver preso di nuovo i suoi gradi da Capitano dopo aver servito l’ufficiale al comando dell’ultima Enterprise con il titolo di Numero Uno. Insieme a lui figura un altro personaggio eccellente, ovvero il Consigliere Deanna Troi, alieno umanoide di origini betazoidi interpretato da Marina Sirtis.

Nella serie i due personaggi erano convolati a nozze per poi essere assegnati alla plancia della USS Titan: il ritorno in coppia nell’ultimissima produzione di Star Trek sembra però rimescolare le carte in tavola, dato che durante una intervista Jonathan Frakes ha dichiarato che i due potrebbero aver lasciato la Flotta Stellare proprio come accaduto Jean-Luc Picard.

Questi sono soltanto gli ultimi indizi seminati lungo il sentiero della serie: altri nomi noti come Brent Spiner (Data in The Next Generation), Jeri Ryan (Sette di Nove in Star Trek: Voyager) e persino il possibile ritorno dell’Ingegnere Capo Geordi LaForge stanno alzando l’hype per una serie dal potenziale estremamente delicato ma decisamente coraggioso.

Come un altro Numer One a quattro zampe.

Il responso per l’Italia arriverà nel 2020 sulle "frequenze" di Amazon Prime Video: siete pronti per teletrasportarvi là dove nessuno è mai giunto prima?