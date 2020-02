Nuova avventura per l'Enterprise? Rebecca Romijn rivela che tornerà nella Flotta Stellare

Dopo la seconda stagione di Star Trek: Discovery e le due apparizioni in Star Trek: Short Treks, per Rebecca Romijn le avventure sulla plancia di comando dell'Enterprise si sono ormai esaurite... O forse no? L'attrice ha rivelato proprio nelle ultime ore di essere alle prese con un misterioso progetto legato al franchise.

Approfittando un'intervista pubblicitaria per la nuova linea di gioielli di cui è creatrice, la Romjin ha sorpreso i fan affermando:

"Di tanto in tanto ho anche lavorato su un progetto per Star Trek, ma non posso rivelarvi altro al riguardo."

Nella seconda stagione di Discovery l'attrice aveva interpretato il ruolo del Primo Ufficiale al fianco di Ethan Peck (Signor Spock) ed Anson Mount (Christopher Pike) e proprio quest'ultimo aveva dichiarato qualche mese fa:"

"Penso che fare uno show con un'Enterprise retrò sarebbe una grande idea: Star Trek nasce per essere serializzato, anche se ciò non vuol dire che i personaggi non debbano evolversi od essere tridimensionali. Anche nelle prime serie maturavano, ma la struttura ad episodi potrebbe essere vincente."

Anche il produttore esecutivo del franchise, Alex Kurtzman, si era espresso in merito "Sono remissivo a riportare Spock in Discovery perché alla fine della seconds stagione abbiamo fatto un sostanzioso salto nel futuro [900 anni!] e sarebbe inverosimile. Ma l'idea di riportare Ethan [Peck], Anson [Mount] e Rebecca [Romijn] sull'Enterprise è interessante: lo show ci è piaciuto talmente tanto che è decisamente qualcosa a cui stiamo pensando."

Cosa sta bollendo in pentola? Come, quando e, soprattutto, se, rivedremo gli attori protagonisti di Discovery?

Intanto, le riprese della terza stagione dello show sono ultimate, il ché potrebbe rendere più vicina la sua distribuzione