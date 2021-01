La nuova Batwoman e il costume sono protagonisti nelle immagini in anteprima della 2x01

Il poster di Batwoman condiviso da The CW ci ha permesso di dare un primo sguardo al costume indossato da Janicia Leslie, nuova protagonista della serie sul celebre personaggio dei fumetti DC.

In calce alla notizia potete vedere le prime immagini della puntata intitolata "What Happened to Kate Kane". Oltre ai personaggi già conosciuti nel corso della stagione di esordio della serie di The CW, troviamo anche le prime foto di Janicia Leslie nei panni di Ryan Wilder, sarà lei infatti ad ereditare il costume di Batwoman, dopo la misteriosa scomparsa del personaggio interpretato da Ruby Rose. I numerosi fan di Kate Kane sono ansiosi di scoprire come Ryan Wilder sarà introdotta nello show, oltre che ad iniziare ad ipotizzare quale sarà la reazione degli altri personaggi alla nuova identità della supereroina.

Manca ormai pochissimo alla messa in onda della prima puntata della stagione, che in America farà il suo debutto il prossimo 17 gennaio sul canale dedicato alle opere del network The CW. Per il momento invece non è ancora stata annunciata la data di uscita in Italia, anche se siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre informazioni a riguardo. Per finire, ecco la sinossi ufficiale della prima puntata di Batwoman 2.