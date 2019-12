Nella nuova clip di Crisi sulle Terre Infinite Supergirl prova a non perdere la speranza

L'ora è giunta. Questa notte l'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite inizierà con l'episodio di Supergirl e per l'occasione, TV Line ha pubblicato una clip in esclusiva che vede protagonista Kara Danvers (Melissa Benoist), impegnata in un dialogo con il suo celebre cugino, Superman.

I supereroi dell'Arrowverse sono di fronte a una terribile minaccia e si trovano in una posizione in cui non è facile mostrarsi forti e coraggiosi. Nella clip, Supergirl spiega a Clark (Tyler Hoechlin) come riesce a essere fiduciosa e a conservare la speranza anche dopo aver subito delle perdite devastanti. Per vedere il filmato, potete seguire il link della fonte in calce all'articolo.



Questo dialogo era stato anticipato dal produttore esecutivo Robert Rovner, che lo aveva descritto in questo modo: "c'è una bella scena con Clark e Kara su un balcone, in cui parlano del loro retaggio e di come fare ad andare avanti dopo la distruzione di Argo City all'inizio dell'episodio".

Dalle anticipazioni di Marc Guggenheim, inoltre, Kara sarà protagonista di alcuni momenti intensi con Batwoman (Ruby Rose). Le due, inoltre, avranno un dialogo "davvero significativo" e poi parteciperanno a una scena nella terza parte che sarà diretta conseguenza del cliffhanger dell'episodio precedente e Guggenheim l'ha definita "fenomenale".



In queste ore era previsto anche un grande annuncio riguardo Crisi sulle Terre Infinite, ma è stato posticipato a gennaio. In ogni caso siamo certi che già da questa notte ci saranno diverse sorprese, a partire dai sei personaggi che appariranno nel crossover ma che non son stati ancora rivelati.