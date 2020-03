Nella nuova clip di The Walking Dead, Daryl è sulle tracce dei Sussurratori

L'emittente AMC ha pubblicato una clip tratta dall'episodio Stalker, che andrà in onda il 2 marzo su FOX. Il protagonista del filmato è Daryl (Norman Reedus), il quale si aggira furtivo tra i Sussurratori.

Al termine di Squeeze, l'episodio di questa settimana, abbiamo lasciato Connie (Lauren Ridloff) e Magna (Nadia Hilker) intrappolate sotto le macerie in seguito all'esplosione di un candelotto di dinamite, provocata da Carol (Melissa McBride). L'unica entrata alla grotta, però, è bloccata da walkers e Sussurratori. Come si vede nel filmato, che trovate in calce all'articolo, Daryl cercherà di farsi strada tra i nemici per andare in soccorso delle due e per farlo dovrà essere quanto più furtivo e letale possibile.



"Credo che il prossimo episodio sia proprio figo", aveva commentato la showrunner Angela Kang parlando di Stalker con Entertainment Weekly. "Ci sarà un film horror ad Alexandria, che penso sia davvero divertente. Poi seguiremo Daryl, perché lui vuole conoscere cosa ne è stato di Connie e Magna nella grotta. Ciò lo porterà su una strada diversa, però. E tutta la questione con i Sussurratori continuerà a scaldarsi per poi esplodere in un modo davvero tipico dei Sussurratori". Il riferimento ad Alexandria è dato dalla missione affidata da Alpha a Beta (Ryan Hurst), con quest'ultimo che si recherà nella cittadina per cercare di recuperare Gamma (Thora Birch), dopo che Negan (Jeffrey Dean Morgan) ha piantato il seme del sospetto nei suoi confronti.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x09 e vi segnaliamo che Norman Reedus ha commentato la decisione di Carol.