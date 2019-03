Una nuova clip ufficiale dalla seconda stagione di Cloak & Dagger

A pochi giorni dalla premiere sul network statunitense Freeform, la Marvel continua la promozione della seconda stagione di Cloak & Dagger con la diffusione di una nuova clip ufficiale, che potete visionare all'interno di questa notizia.

Come la prima clip rilasciata sul web giorni fa, anche questa non è "piena d'azione" ma, al contrario, si concentra su un momento personale tra i due protagonisti dello show, Tyrone e Tandy, pronti a godersi una serata "a tema film" insieme. Anche se priva di azione, la clip ci mostra lo status quo dei due eroi e la loro confidenza nei loro ruoli dopo gli eventi accaduti nel corso della prima stagione.

In questa seconda stagione della serie della Marvel vedremo tante new entry, ma l'attenzione sarà concentrata tutta su Mayhem, il personaggio interpretato da Emma Lahana. Sul finale di stagione, la Detective O'Riley, infatti, veniva colpita da un proiettile ma non moriva, bensì usciva dalle acque contaminate con dei nuovi poteri. In questo secondo capitolo, Mayhem, dunque, sarà una sorta di vigilante che userà la violenza per risolvere i problemi.

Questo si scontrerà, naturalmente, con i due protagonisti, Cloak & Dagger, interpretati da Aubrey Joseph e da Olivia Holt i quali, invece, sono determinati ad usare i loro poteri soltanto a fin di bene.