Una nuova data d'uscita per Disney+: il servizio streaming arriverà prima in Italia

Precedentemente annunciato per il 31 marzo, l'atteso servizio di streaming on demand Disney+ arriverà sul mercato italiano con qualche giorno d'anticipo.

Come comunicato dalla major tramite il proprio account ufficiale italiano del social network Twitter, l'apertura del servizio per l'Italia è stata spostata al 24 marzo: l'annuncio arriva tramite una scena tratta da The Mandalorian, con la "colpa" per questa nuova data d'uscita affibbiata al tenero Baby Yoda.

Tantissimi i contenuti, disponibili tramite abbonamento mensile a 6,99 euro o annuale a 69,99 euro: oltre ai brand di Pixar Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, National Geographic e ovviamente quelli Walt Disney Pictures, il catalogo potrà contare anche su una moltitudine di prodotti originali esclusivi, dal già citato The Mandalorian di Jon Favreau a High School Musical: The Musical: The Series, da The World According To Jeff Goldblum - docu-serie che esplora il meraviglioso e sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari - al remake live-action di Lilli e il Vagabondo, da Togo con Willem Dafoe a The Imagineering Story. Senza contare, ovviamente, ai progetti attualmente in fase di sviluppo, come le numerose serie televisive del Marvel Cinematic Universe.

L'esperienza Disney+ sarà riproducibile su dispositivi mobili, console, lettori multimediali e smart Tv.

Anche voi sarete fra gli abbonati della prima ora del servizio streaming? Quali sono i contenuti che aspettate di più? Ditecelo nei commenti.