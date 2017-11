Nuova entrata nel cast della seconda stagione di Timeless!

Fan di, arrivano le prime novità sui casting per la seconda stagione della vostra amata serie tv.-che recentemente è apparso su- è stato "arruolato" nel dramma dellacome, un soldato americano nella prima guerra mondiale.

Attenzione possibile Spoiler

Dopo essere stato gravemente ferito durante la battaglia, Keynes viene portato in una fattoria, dove viene curato da Emma (Annie Wersching) e Carol (Susanna Thompson), che vogliono salvargli la vita. Sebbene all'inizio sembri indifeso, Keynes si rivelerà molto più formidabile di quanto non appaia.

Rady - che debutterà nella premiere della seconda stagione - ha condiviso la notizia del suo casting su Instagram, come potete vedere in calce alla notizia. Tra le molte serie in cui l'attore ha recitato figurano Intelligence, Emily Owens M.D., The Mentalist, House of Lies, Melrose Place e Greek.

Timeless è stata rinnovata per una seconda stagione di 10 episodi lo scorso Maggio, pochi giorni dopo la decisione della NBC di cancellare il time-traveling drama. Lo show non ha ancora una data di ritorno, ma la Primavera o l'Estate del 2018 sono stati indicati come probabili periodi di lancio della seconda stagione dai creatori Eric Kripke e Shawn Ryan.