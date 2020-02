Nuova feature per Netflix: aggiungerà la sezione Top 10 delle serie TV più viste

Se avete passato pomeriggi o sere a fogliare il catalogo Netflix chiedendovi "Cosa guardo stasera?", ecco una buona notizia: presto la piattaforma streaming aggiungerà una nuova sezione al menù streaming nella quale verranno mostrate le serie TV più viste nel Paese dell'utente.

La notizia della nuova feature è stata data poche ore fa da Cameron Johnson, dirigente della piattaforma:

"Questa nuova sezione vi permetterà di vedere gli show più popolari nel vostro Paese: sarà aggiornata ogni giorno e la posizione nella classifica cambierà a seconda del numero di visualizzazioni degli utenti. In aggiunta alla Top 10 generale, ce ne saranno una apposita per i film e una per le serie TV, cui sarà possibile accedere da una scorciatoia.

Continua poi spiegando in dettaglio le funzionalità della classifica: "I contenuti presenti nella classifica porteranno anche lo speciale badge 'Top 10', indipendentemente da dove le visualizziate su Netflix. In questo modo potrete sempre sapere quali sono quelli più popolari , anche quando navigate sulla piattaforma cercando per genere, tra i vostri preferiti o nel caso di uno specifico film o serie TV."

Al momento, navigando all'interno della piattaforma, i badge o le sezioni speciali non sono ancora visualizzabili e, nonostante Johnson abbia specificato che la feature sarebbe stata "disponibile entro la fine della giornata di oggi", non è ancora ben chiaro se la scadenza valga solo per l'America o se per tutti i continenti in contemporanea.